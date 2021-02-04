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督查检查“大瘦身”！洛阳统筹规范政府系统督查检查工作，让干部有更多精力抓落实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.10 17:42

　　10日，洛报融媒记者从洛阳市政府办公室了解到，市政府日前出台措施，进一步强化政府系统督查检查工作统筹，要求各县区政府、市政府各部门严格控制督查检查总量和频次，实行计划管理和授权备案，着力减轻基层负担，切实发挥好督导检查的指导和推动作用，倒逼广大干部真抓实干、担当作为。

　　“针对性不强、无实质性内容、起不到推动工作作用的督查检查一律取消！”洛阳市政府办公室相关负责人表示，督查检查是推动党委政府决策部署落地落实、激励广大干部担当作为的重要手段，用得好就能事半功倍、倒逼落实，用得不好不仅有损督查检查的权威性，还会加重基层负担、影响基层发展。

　　下一步，洛阳市政府将从四个方面统筹规范政府系统督查检查工作，简言之就是四个“进一步强化”。

　　进一步强化督查检查计划管理。按照“能合则合、能减则减”原则严格进行审核把关，进一步核减总数、严控频次。年初，对各部门拟列入全市性督查检查计划事项的时间、对象、范围等进行统一规范。年末，对政府系统全年开展的全市性督查检查考核事项进行梳理总结。

　　进一步强化督查检查计划外统筹。对未列入年初全市性计划、因特殊工作需要临时开展的督查检查事项，以及各部门在本系统行业内开展的督查检查事项，经主管市领导同意并报备审核后方可实施。针对处置自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等紧急突发事件开展的督查检查事项，可边报备边开展。

　　进一步强化督查检查指导监督。市政府办公室及时跟进部门督查事项的实施情况，坚决整治执行有偏差、无特殊原因擅自更改、未经批准随意开展以及形式主义、官僚主义加重基层负担的现象。开展督查检查后要及时形成客观公正的督查报告。

　　进一步强化督查检查落实执行。未经批准，部门督查检查不得冠以市政府名义。未列入全市性计划、未经市政府领导同意备案的督查检查不得面向县级政府开展。不得以调研指导之名行督查检查考核之实，不得以督查取代部门的日常监督检查，日常调研指导工作不得随意冠以督查、督察、督导等名义。对违规开展督查检查的部门，将予以全市通报批评，并在市政府年度目标考核列入减分事项。（洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 徐会光）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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