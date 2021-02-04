下周四，洛阳将举办重点企业紧缺人才专场招聘会

想找工作？这场招聘会一定要来！9月16日，洛阳市重点企业紧缺人才专场招聘会将在市人力资源市场举行。

想找工作？这场招聘会一定要来！

9月16日，洛阳市重点企业紧缺人才专场招聘会将在市人力资源市场举行。

产业发展，人才赋能。当前，洛阳市正在深入推进“万人助万企”活动，本场招聘会聚焦我市重点企业紧缺人才需求，将通过“网站+现场+直播”形式助力企业招贤纳士。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，根据疫情防控要求，16日的招聘会提供65个现场展位，会场情况通过“洛阳就业”微信小程序进行全程直播，部分重点企业负责人还会走进直播间推介岗位，与求职者互动。此外，现场还设置有政策咨询服务处，安排专人解答就业补贴、创业贷款、高层次人才等方面的扶持政策。

有意参加招聘会的用人企业和求职者，如有疑问可拨打电话69933718、69933719咨询。无法到现场的用人企业，可以登录洛阳人才网和洛阳就业网参加“万人助万企”网络招聘活动，该活动将持续到9月底。具体参加方式为：

洛阳就业网：登录网站首页注册——提交资料——后台审核——点击“万人助万企”栏目——发布招聘信息。联系电话：69933718、69933719。

洛阳人才网：登录网站首页——点击“2021年洛阳市重点企业紧缺人才秋季专场招聘会”。联系电话：63119567。

●现场招聘会时间：9月16日9时-17时

●地址：洛阳市人力资源市场(位于洛阳市会展中心B区2楼)

●注意事项：所有参会人员需携带个人身份证或社保卡，出示健康码、行程码进入会场。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 叶红 李培博)