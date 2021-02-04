中国移动全力做好全运会自行车比赛网络保障

今天上午，第十四届全运会场地自行车项目决赛阶段的比赛，在河南省洛阳市体育中心自行车馆开赛。 今天上午，第十四届全运会场地自行车项目决赛阶段的比赛，在河南省洛阳市体育中心自行车馆开赛。今天下午5点左右，在女子团体竞速赛上，在不久前结束的东京奥运会上摘得场地自行车女子团体竞速赛金牌的奥运冠军、河南洛阳籍选手鲍珊菊将和队友们联手向她们个人的全运会首金发起冲击。赛事将由中国移动5G网络直播，让观众通过手机收看鲍珊菊冲击全运会个人首金。 为了做好全运会自行车比赛的网络保障工作，8月18日，中国移动河南公司洛阳分公司牵头成立专项保障组，涵盖规划、建设、维护、优化等专业和部门共计43名工程师，建立24小时沟通机制，场内、外形成合力，高效运作。 洛阳分公司先后对自行车馆内外，以及运动员入住的4个酒店开展容量和覆盖评估，在8月27日前就完成了2/4/5G室内分布和2座宏站的建设，使自行车馆内及周边实现了2/4/5G宏微结合、立体覆盖的保障效果，通过多轮次优化，场馆内速率达到了1.34Gbps，可满足3000以上观众的良好体验，以及高清视频的实时回传效果。 为确保通信保障工作万无一失，洛阳分公司在场馆西侧部署一台应急通信车，同时在场馆北、东、南几个关键基站安排专业人员现场盯防，保障万无一失。 为配合做好赛区疫情防控工作，移动公司17名现场保障人员连续22天在“全运通”健康打卡，无障碍对接、随时提供支撑。(沈会阳)④