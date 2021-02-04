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2021年度河南省技术转移示范机构开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.10 17:35

　　10日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省技术转移示范机构开始申报，申报截止日期为10月27日。

　　奖扶政策

　　技术转移是企业实现技术创新、增强核心竞争力的关键环节，是创新成果转化为生产力的重要途径。根据相关政策，省科技厅对示范机构开展的技术转移活动将予以适当补助扶持。我市对新认定的省级技术转移示范机构将给予资金奖励，同时，对促成高校、科研院所、企业的技术成果和专利技术在洛转移转化的技术转移示范机构，还将按照实际技术交易额的一定比例给予奖励。

　　申报条件

　　申报单位须有适合机构本身发展要求的独特商业模式、特色经营项目和核心竞争力，能够从技术转移服务中获取稳定收入，并能维持其日常运营活动；

　　有固定的营业场所，面积一般不小于150平方米，有两年以上从事技术转移业务的经历及成功案例；

　　管理人员中具有本科以上学历人员比例不低于70%；

　　有明确的从事技术转移服务的章程、客户管理服务规范和程序等。

　　申报单位需在10月27日前将申报材料报送至洛阳市技术市场服务中心，咨询电话63935441。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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