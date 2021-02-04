2021-2022冬春航季 洛阳机场航班运量将增加25%

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：10月31日民航将执行2021-2022冬春航季时刻，洛阳机场在冬春航季有没有加密航班和新开通航班？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：10月31日民航将执行2021-2022冬春航季时刻，洛阳机场在冬春航季有没有加密航班和新开通航班？

对此，洛阳民航回复如下：10月31日起民航将执行2021-2022冬春航季时刻，目前机场方面正会同市有关部门积极同相关航空公司进行沟通，商谈航班加密、新开航线事宜，预计2021-2022冬春航季本场航班运量将增加25%，具体加密、新开航线情况确定后会及时向社会进行发布。