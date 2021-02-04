2021-2022冬春航季 洛阳机场航班运量将增加25%

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：10月31日民航将执行2021-2022冬春航季时刻，洛阳机场在冬春航季有没有加密航班和新开通航班？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：10月31日民航将执行2021-2022冬春航季时刻，洛阳机场在冬春航季有没有加密航班和新开通航班？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：10月31日民航将执行2021-2022冬春航季时刻，洛阳机场在冬春航季有没有加密航班和新开通航班？
对此，洛阳民航回复如下：10月31日起民航将执行2021-2022冬春航季时刻，目前机场方面正会同市有关部门积极同相关航空公司进行沟通，商谈航班加密、新开航线事宜，预计2021-2022冬春航季本场航班运量将增加25%，具体加密、新开航线情况确定后会及时向社会进行发布。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605