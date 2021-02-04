洛阳新增176项“三新”研发项目

10日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，我市2021年度第二批新产品、新技术、新工艺研发项目(简称“三新”研发项目)日前出炉，176个项目获得备案。

10日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，我市2021年度第二批新产品、新技术、新工艺研发项目(简称“三新”研发项目)日前出炉，176个项目获得备案。

新产品、新技术、新工艺是指在洛阳市范围内具有先进性、新颖性和适用性的产品、技术和工艺。其中，新产品是指项目实施单位采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，新技术、新工艺是指产品生产过程中采用新技术原理、新设计构思及新工艺装备等，对提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量等某一方面较原技术工艺有明显改进，达到实用程度并对提高社会经济效益具有一定作用的技术工艺。

此次新备案的110项“三新”研发项目，涉及智能装备、生物医药、新能源、新材料、现代农业等多个领域。我市对企业自主实施的“三新”研发项目进行备案管理，列入“三新”研发计划的项目，可享受相应的税收优惠政策。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图 通讯员 王亚丽)