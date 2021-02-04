洛阳二手房全款过户后，购房款多久能到卖方账户?

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：全款购买二手房过户后，监管资金几天能到卖方账户？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：全款购买二手房过户后，监管资金几天能到卖方账户？

对此，市住房保障和房产服务中心回复如下：根据《洛阳市存量房买卖合同网签备案和存量房交易结算资金监管实施细则》第十八条 存量房交易结算资金监管业务办理流程——

买方为一次性付款的交易结算资金监管业务办理流程：

1.交易双方当事人凭存量房买卖合同、交易双方当事人身份证明、存量房交易结算资金托管证明，将购房款存入监管账户，监管银行出具资金监管存入凭证；

2.交易双方当事人凭存量房买卖合同、交易双方当事人身份证明、资金监管存入凭证等材料办理交易备案手续；

3.取得不动产登记证书后，市场处发送放款指令，监管银行在2个工作日之内将监管资金拨付至卖方账户。

温馨提示：合同签订即具有法律效应，签订合同前买房者应当到房屋所在地房地产相关部门查询有关房地产交易信息，了解所购买的房屋产权有无抵押、查封等权利限制，避免引发矛盾纠纷等，以免蒙受经济和精神损失。

如有疑问可继续与我中心联系：63206063。