17时开播！“洛阳好物”今天上新 优惠福利送不停

赋能洛阳都市圈，洛阳好物卖全国。眼下，“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季(以下简称“洛阳好物”消费季)即将启幕，集地域特色、口碑品质、优惠福利于一身的“洛阳好物”将陆续上架洛阳网抖音直播间，为市民呈现盛大的金秋消费狂欢盛宴。

赋能洛阳都市圈，洛阳好物卖全国。眼下，“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季(以下简称“洛阳好物”消费季)即将启幕，集地域特色、口碑品质、优惠福利于一身的“洛阳好物”将陆续上架洛阳网抖音直播间，为市民呈现盛大的金秋消费狂欢盛宴。

迫不及待想了解好物究竟有哪些？今日17时至23时，2021“洛阳好物”消费季预直播率先以多款特色美食、餐饮名企套餐、特惠休闲项目“热场”，邀您先睹为快。

中秋佳节将近，直播间卡萨米亚法式乳酪月饼立减20元，口味新奇，颜值“爆表”，实为赠人佳品；喜欢吃零食的朋友有“口福”了——直播间卡萨米亚牡丹酥7折秒杀，洛阳源耕的“洛小菌”“洛小薯”超低优惠，健康又美味；“酒友”更有超值优惠福利——美誉在外的杜康秘藏1号1000ml直播间四折秒杀，1500ml立减200元，秘藏3号样酒立减90元，邀您与亲朋好友举杯同饮。

今日20时，直播将开启团购专场，成都老码头火锅、烤肉先生、贤合庄、遇花庭里、洛阳老街坊、唐潮酒馆、洛小馆、铁谢刘家全羊鲜汤等餐饮名企以及龙门海洋馆、嗨PARTY运动娱乐中心将推出优惠套餐等，好机会不容错过。

再次提醒大家，今日17时，请准时进入洛阳网抖音直播间，多名扎根于洛阳本土的“好物推荐官”将在洛阳网抖音直播间为“洛阳好物”代言带货。一键下单，好物包邮到家！(记者 谢钰旸 见习记者 刘雪琦)