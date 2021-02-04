市检察院召开党组中心组理论学习（扩大）会

9月9日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，以及市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话。会议邀请市直工委纪检监察工委书记申雷涛到会指导。市院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

9月9日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，以及市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话。会议邀请市直工委纪检监察工委书记申雷涛到会指导。市院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

与会人员集中观看了《风雨兼程百年路，风华正茂再出发》《敢教日月换新天》等相关视频剪辑，学习了习近平总书记“七一”重要讲话、新“四史”有关内容，以及市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话。班子成员、县处级干部围绕学习主题，现场交流发言。

申雷涛表示，市检察院这次集体学习准备充分，学习内容既接“天线”，又接“地气”，在学习方式上也很用心，党史教育和警示教育、检察工作相结合，起到了应有的效果。同时，就进一步开展好党组中心组理论学习提出三点建议：要高度重视党组理论中心组学习，持续营造学的氛围，增强政治敏锐性和鉴别力，站在对党负责、对人民负责的高度履行职责、行使权力、开展工作。要抓好《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》贯彻落实，持续营造严的氛围，不断增强学习的主动性、自觉性，努力把党组中心组学习提高到一个新水平。要坚持学习理论和指导实践相结合，持续营造干的氛围，为实现洛阳发展新辉煌提供优质的检察产品，贡献检察力量。

会议强调，要坚定理想信念，自觉做到学得更深。要紧扣原文带着信仰学，站在政治的角度来思考问题，始终坚持党对检察工作的绝对领导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要结合党史融会贯通学，加深对“七一”重要讲话精神的理解，真正做到知史爱党、知史爱国，在学习党史中坚定理想信念。要立足检察职能强化责任学，把学习的成效转化为推动检察工作的动力和实效，着力打造公平正义的法治环境和洛阳检察品牌，为洛阳经济社会发展提供坚强有力的法律保障。

会议指出，要把握讲话精髓，自觉做到悟得更透。要悟讲话精神的丰富内涵，把握重大理论创新的重要内容，从学习讲话中汲取精神营养，凝聚共识，形成奋进新时代检察工作的强大动力。要悟伟大建党精神的核心要义，用伟大的建党精神，坚定政治信仰，凝聚精神力量。要悟奋进新征程的使命担当，牢记新使命、新担当、新要求，以强烈的责任心和使命感紧盯新目标，忠诚履行法律监督职责，向人民交出一份新时代检察工作的满意答卷。

会议要求，要主动担当作为，自觉做到干得更实。要在深学笃行中坚定人民立场，真正解决人民群众关心关注的热点、难点问题，把司法办案的过程变成联系服务群众、维护群众利益的过程。要在深学笃行中砥砺检察担当，始终把讲政治摆在首位，锤炼政治本色，保持行动自觉，提升履职能力，在服务洛阳经济发展中彰显检察担当。要在深学笃行中锤炼过硬队伍，围绕“十个怎么办”和“三学三比”开展讨论，真正把思想统一到市委的决策部署上来；要按照“五个全面过硬”的要求，不断提升党员干警精气神，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围；要持续抓好教育整顿和巡察反馈意见整改工作，解决好队伍建设中存在的短板和问题。

会上，还进行了警示教育学习。市院党组中心组成员、专职检委、县处级干部参加会议。(通讯员/刘晗)