党建馆里的开学第一课：听“红领巾”向党诉说【视频】

10日上午，位于洛阳市实验小学凯旋校区的“花儿向阳”党建馆里，一批六年级小学生戴着红领巾，排着整齐的队列聆听辅导员老师讲党史。

“同学们，你们知道中国共产党成立于哪一年？”“1921年。”“好的，今天的开学第一课，我们一起重温党史，回顾波澜壮阔的百年风云……”

10日上午，位于洛阳市实验小学凯旋校区的“花儿向阳”党建馆里，一批六年级小学生戴着红领巾，排着整齐的队列聆听辅导员老师讲党史。

当天，按照分批次开学的原则，洛阳市62万余名小学生正式开学，同上开学第一课。

嘉兴红船、抗日战争、开国大典……在200平方米的党建馆内，孩子们跟着辅导员老师的脚步，依次走过“苦难辉煌”“历史的天空”“翻天覆地”“强大的力量” “开拓创新”“继往开来”“童心向党”六个展区，仔细观看百余幅史料图片，聆听老师娓娓讲述革命先烈的感人事迹，接受一场精神洗礼。

洛阳市实验小学有关负责人介绍，“花儿向阳”党建馆寓意为少年儿童紧跟中国共产党，像花儿一样永远向着太阳，引导和激发少年儿童学党史、热爱中国共产党的热情。今年开馆以来，已有数千名学生前来接受学习教育。

“参观党建馆，我今天收获颇丰。请党放心，强国有我！”6年级5班学生韩睿钊表示，重温革命先烈那些可歌可泣的事迹，他深受感动，作为新时代的少先队员，他要继承老一辈革命者艰苦奋斗的优良传统，刻苦学习，踏实做好每一件小事，争当共产主义接班人。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 李宁）