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洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛开赛【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.10 15:31
 

　　10日上午，洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛在清研先进制造产业研究院(洛阳)有限公司周山园区正式开赛。

　　大赛以“新时代·新农民·新风采”为主题，由洛阳市农业农村局、洛阳市总工会、洛阳市人社局、洛阳市教育局、洛阳市乡村振兴局、共青团洛阳市委、洛阳市妇联联合主办，共有洛阳德泽农林科技开发有限公司开展的德蕾有机鲜食树莓双季种植高效科技示范项目等近30个项目展开角逐。

　　比赛采用“7+5”路演的形式，即参赛选手路演答辩7分钟，评委点评5分钟，参赛项目须为围绕实施乡村振兴战略总要求，以促进现代农业高质量发展为目标，充分运用现代农业科技成果，研发新产品、催生新业态、激发创造活力的涉农双创项目。

　　大赛共设成长组、初创组两个组别，每个组别分设一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名、优秀奖3名。后续符合条件的获奖项目将优先享受农业农村、人社、教育、乡村振兴、工会、共青团、妇联等部门政策支持。

　　高素质农民是构建新型农业经营主体的重要组成部分，是发展现代农业、推动城乡协调发展的重要力量。2014年以来，洛阳市已累计培训高素质农民24577人，认定高素质农民1084人。（洛报融媒记者 陈曦 文/图/视频 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：崔利利]
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