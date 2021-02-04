洛阳84岁老人签署遗体捐献协议　“不留骨灰不留名，留名就写‘中国人’”【视频】

“老爷子，快中秋了，我来看看您。”10日上午，洛阳市红十字遗体捐献服务队志愿者林胜利带着自掏腰包买的一盒月饼，踏进了84岁老人李仁普的家门。此次前来，他还肩负着另一个任务——将老人近十年的病例“打包”带走，为今后老人遗体的顺利捐献做准备。

“老爷子，快中秋了，我来看看您。”10日上午，洛阳市红十字遗体捐献服务队志愿者林胜利带着自掏腰包买的一盒月饼，踏进了84岁老人李仁普的家门。此次前来，他还肩负着另一个任务——将老人近十年的病例“打包”带走，为今后老人遗体的顺利捐献做准备。

此前，李仁普通过市红十字会签署了遗体捐献协议，并随协议附上手写遗书。遗书中，他称希望将自己的身体作为教具促进医学发展，不留骨灰不留名，留名就写“中国人”。