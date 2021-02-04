2021“洛阳最美教师”名单出炉

9月10日是教师节。今天上午，洛阳市举行2021“洛阳最美教师”颁奖典礼，10名“洛阳最美教师”和10名“洛阳最美教师提名奖”获得者受到隆重表彰。 9月10日是教师节。今天上午，洛阳市举行2021“洛阳最美教师”颁奖典礼，10名“洛阳最美教师”和10名“洛阳最美教师提名奖”获得者受到隆重表彰。 获评2021“洛阳最美教师”的10名优秀教师分别为： 汝阳县第二高级中学 康怀鹏 洛阳市实验幼儿园 王利晓 新安县五头镇五头小学 游芳 高新区东沙坡小学 赵云涛 洛阳市特殊教育中心学校 梁欣欣 宜阳县董王庄乡赵坡小学 赵红强 洛宁县第一实验中学 贾永芹 嵩县大坪乡楼上村小学 朱会利 瀍河区第一幼儿园 肖丽玲 涧西区东升二小 胡小亮 获评2021“洛阳最美教师提名奖”的优秀教师分别为： 洛阳市第五十五中学 青云 瀍河区外语实验小学 刘敏 新安县城关镇第二初级中学 贾涛丽 嵩县第一高级中学 王凯华 市直中学(偃师) 马珂 瀍河区第一实验小学 李芳 偃师区城关镇窑头小学 刘丽单 伊川县白元镇第一初级中学 陈峰伟 嵩县实验幼儿园 郭笑丽 洛宁县职教中心 焦小萌 2021“洛阳最美教师”评选活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市教育局、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合开展，经个人申报、基层推荐、专家评审、事迹报告、网络公示、网络投票等环节，最终评选出10名“洛阳最美教师”和10名“洛阳最美教师提名奖”获得者。(洛报融媒记者 王雨 白云飞 文/图)