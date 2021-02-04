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刚刚，第十四届全运会场地自行车赛在洛阳开赛【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.10 10:01

 

　　10日上午，备受瞩目的第十四届全运会场地自行车赛在洛阳开赛。

　　这是本届全运会竞技体育项目中唯一一项在河南省举行的比赛，而场地自行车也是河南军团的“重头戏”。在历时5天的比赛中，共将产生13枚金牌，河南队共有18名运动员参加本次角逐，在洛阳，有望产生河南代表团在本届全运会上的首枚金牌。

　　9时30分，在新落成的洛阳市体育中心自行车馆，随着一声清脆的发令声，女子团体竞速赛项目率先开赛。

　　根据赛程安排，第一个比赛日将产生男、女团体竞速赛两枚金牌。根据规则，参加奥运会的组合可以原班人马参加全运会比赛。鲍珊菊和她的奥运会搭档、上海选手钟天使，以及以替补身份参加了奥运会的洛阳选手郭裕芳一起，共同参加女子团体竞速赛的角逐。

　　本次场地自行车赛事，是继4年前的全运会空手道比赛之后，洛阳再次承接全运会级别的单项赛事。为此，洛阳市对原有场馆进行了改造，将原先的水泥赛道、露天的自行车场，改造为拥有专业木质赛道、加装了屋顶、玻璃幕墙，能够有容纳2000多名观众的室内自行车馆，同时对消防、空调、照明、音响等系统进行全面升级，硬件设施跻身国内一流场馆。而改造完成后的洛阳自行车馆，不但能够承接高水平赛事，也将成为省自行车队理想的训练基地。

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[ 责任编辑：崔利利]
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