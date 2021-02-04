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爆款直降！卡萨米亚月饼今日亮相“洛阳好物”消费季直播间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.09.10 09:39

　　“八月十五月儿圆，中秋月饼香又甜。”中秋佳节将至,又到了阖家团圆吃月饼、赏明月的好日子。市场上的月饼琳琅满目，买哪款好？哪里买才划算？眼下，“洛阳造行中国”2021“洛阳好物”消费季(以下简称2021“洛阳好物”消费季)将正式启动，答案即刻揭晓。

　　今日17时，锁定2021“洛阳好物”消费季洛阳网抖音直播间，“洛阳人的老朋友”——卡萨米亚将携中秋乳酪月饼“闪亮登场”。月饼礼盒爆款直降、新奇口味挑动味蕾、一键下单包邮到家……准备好了吗？“剁手季”来了！

　　作为集好物推介、优惠福利、趣味互动于一体的大型促消费活动，2021“洛阳好物”消费季不仅是培育消费热点、引领消费潮流的市级盛会，更是属于洛阳人的嗨购狂欢。作为洛阳本地知名品牌企业，卡萨米亚坚持“安全生产，质量第一”原则，专业生产生日蛋糕、现烤面包、中西点心、经典月饼、端午香粽等健康食品，致力于打造中原烘焙智能化工厂。在本次“洛阳好物”消费季直播活动中，卡萨米亚将以新鲜又美味、价格空前实惠的产品为广大市民奉上最大的诚意——“巴黎风情”月饼礼盒。

　　好月饼，颜值要“爆表”——“巴黎风情”月饼礼盒淡紫色的铁盒包装与浪漫的埃菲尔铁塔图案相得益彰，几分浪漫捧在手上，甜在心里，实为赠人佳品；好月饼，真材实料味道好——礼盒月饼选用新西兰安佳乳酪、优质巴旦木粉，用蛋黄和面，口感甜糯，健康有营养；好月饼，性价比要高——原价89元的“巴黎风情”月饼礼盒，在洛阳网抖音直播间仅售69元(包邮)，每盒共6块，含法式树莓、乳酪巧克力、提拉米苏巧克力三种口味各2块，每块60克，饱满而诱人。“法式树莓口味是经过一年时间研发、综合试吃回馈进行上千次口味调整的产品，全力保留了树莓的果香味，酸酸甜甜适合年轻客户食用，而招牌口味乳酪巧克力、提拉米苏巧克力则适合更多年龄段客户食用。”卡萨米亚产品负责人介绍道。

　　此外，“洛阳好物”消费季洛阳网抖音直播间特邀本地头部主播带货，全力为卡萨米亚月饼等“洛阳好物”代言。更多精彩尽在今日直播，让我们拭目以待！(谢钰旸 刘雪琦)⑧
[ 责任编辑：崔利利]
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