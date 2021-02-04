栎树是伏牛山的主要树种。在潭头镇何村里沟组的一片山坡地里，一株巨大的栓皮栎(lì)高高耸立，树冠阔圆，枝叶繁茂，沧桑遒劲，号称“栓皮栎王”，闻名乡里。它也曾见证着河南大学在栾川潭头流亡办学的曲折历史。

栾川潭头“栎王”

●树龄：约600年

●地址：栾川县潭头镇何村里沟组

栎树是伏牛山的主要树种。在潭头镇何村里沟组的一片山坡地里，一株巨大的栓皮栎(lì)高高耸立，树冠阔圆，枝叶繁茂，沧桑遒劲，号称“栓皮栎王”，闻名乡里。它也曾见证着河南大学在栾川潭头流亡办学的曲折历史。

抗战时期，河南大学为躲避战乱，于1939年5月迁至潭头，坚持在潭头办学5年之久，潭头由此成为豫西文化重镇。1944年5月，日军侵略潭头，一批河大师生惨遭杀害，史称“潭头惨案”。据当地群众回忆，当年河大在潭头办学时，常有师生到此欣赏“栎王”风采。此后，日军进犯、国民党败逃，途经此处，深信树奇有灵，不敢伤及枝叶。

栎树结出的橡子，富含淀粉。在当地，橡子凉粉是深受游客欢迎的特色小吃。多年来，这株“栎王”老当益壮，连年丰产、果实累累，高产时有千余斤。（记者 白云飞 通讯员 秦向民 文/图）