在南安沟村，长有一株树势奇特的古柏，其树干弯腰酷似一道彩虹，弓背上又生数株直立枝，形如众生过桥，美不胜收，久而久之，群众便称它为“桥柏”。在民间神话中，有诸多关于桥的传说，丰富多彩，深入人心，有忘川河上见证生死轮回的奈何桥，有迢迢银河上象征爱情的鹊桥，等等。所以，这株“桥柏”也被赋予了很多传奇色彩。

洛宁“桥柏”

●树龄：约500年

●地址：洛宁县底张乡南安沟村

在南安沟村，长有一株树势奇特的古柏，其树干弯腰酷似一道彩虹，弓背上又生数株直立枝，形如众生过桥，美不胜收，久而久之，群众便称它为“桥柏”。在民间神话中，有诸多关于桥的传说，丰富多彩，深入人心，有忘川河上见证生死轮回的奈何桥，有迢迢银河上象征爱情的鹊桥，等等。所以，这株“桥柏”也被赋予了很多传奇色彩。

其实，人的一生就像是一座桥，从我们呱呱坠地起，就站在桥的一端，开启人生之旅。著名桥梁专家茅以升曾这样回忆人生：“人生一征途耳，其长百年，我已走过十之七八。回首前尘，历历在目，崎岖多于平坦，忽深谷，忽洪涛，幸赖桥梁以渡。桥何名欤？曰奋斗。”恰如古树在大自然中历尽沧桑，每一个人也应该在生命之桥上奋斗前行。（记者 白云飞 通讯员 秦向民 文/图）