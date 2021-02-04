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【河洛党史故事】风云洛八办 精神照后人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.10 08:44

　　1985年5月8日,八路军驻洛办事处纪念馆创立，经过近两年的筹备，于1987年4月12日正式对外开放。

　　该纪念馆位于洛阳市九都东路222号，这里就是当年八路军驻洛办事处(简称洛八办)所在地。

　　洛八办诞生于1938年，当时正值第二次国共合作。洛八办地理位置特殊，自成立后便一直承担着八路军总部与延安、延安与华北华中根据地的人员、情报、物资输送的重要任务，成为烽火硝烟中的一个坚强纽带，为后期抗日革命根据地的建立与抗日战争的胜利，奠定下坚实的基础。

　　据不完全统计，经洛八办转送的我党、我军人员约70批1400人。通过洛八办介绍输送到各抗日根据地的进步青年有2700余人。

　　1942年2月，国共两党关系恶化，洛阳形势日趋紧张。迫于压力，洛八办工作人员不得不集体撤离。

　　工作人员撤离后，洛八办闲置荒废。1971年，洛阳大旱，当地居民在洛八办一口水井取水时，意外发现当年工作人员撤离时丢下的步枪、子弹、徽章等物品。后来，文物部门又对其进行了细致发掘，直到所有物品全部发掘完毕，才于1985年在旧址上筹建了纪念馆。

　　如今，八路军驻洛办事处纪念馆珍藏文物1060件，每年接待成千上万的参观者。洛八办已经成为人们心中的一座精神丰碑。(记者 郭飞飞 通讯员 吴晓阳)
[ 责任编辑：崔利利]
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