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单元楼下铁门门槛给小区老人带来许多不便，社区回应：铁门门槛已拆除
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.10 08:53

　　读者反映

　　7日18时，市民孔女士拨打晚报热线66778866反映，她家住在涧西区长安路四社区，小区七八十岁的老年人较多，安装在单元楼下的铁门的门槛给老人行动带来了许多不便，也埋下了安全隐患，希望社区能尽快将铁门门槛拆除。

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　　记者追访

　　8日上午，记者在涧西区长安路五号街坊看到，该小区30号楼多个单元楼下均安装有红色的大铁门，经测量，铁门门槛的高度约6厘米。

　　孔女士告诉记者，五号街坊为老旧小区，居民多为七八十岁的老年人，其中不少腿脚不便。单元楼下安装铁门后，因门槛过高，给进出楼栋的老年人带来许多不便，而且有安全隐患，她希望社区能尽快将铁门门槛拆除或者制订其他合理的处置方案。

　　对此，长安路街道相关负责人表示，在单元楼下安装铁门是疫情防控时期的特殊举措，目的是保障居民的健康和安全，按照疫情防控要求，对小区进行封闭式管理，其中就包括五号街坊30号楼。

　　长安路四社区相关负责人指出，事实上，针对五号街坊30号楼面向马路的情况，为最大限度地减少人员流动，在疫情防控期间，社区除安装了单元楼铁门外，还沿小区设置了围挡，8日，围挡已开始陆续拆除，对居民们反映的铁门门槛拆除问题，他们将立刻行动，制订处置方案。目前考虑的方案是将门槛拆除或在此处进行无障碍设施改造，具体使用哪种方案，需征求居民意见后才能确定。

单元楼下的铁门门槛已被拆除

　　9日下午，记者从长安路四社区了解到，经与居民协商，最后确定采用将铁门门槛拆除的方案，施工人员已于8日下午进场施工，目前已完成铁门门槛拆除工作。(记者 王若馨 通讯员 杨夏 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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