定制巴士助力学生安全出行（我为群众办实事）

昨日上午，学生定制巴士专线开通仪式在涧西区天津路街道中侨绿城社区举行，该专线将于今日上午试运营。

昨日上午，学生定制巴士专线开通仪式在涧西区天津路街道中侨绿城社区举行，该专线将于今日上午试运营。

近期，市公交集团第一分公司工作人员到涧西区各大社区、学校进行客流统计调研，收集居民建议，了解到中侨绿城社区居民对学生出行有较大需求，于是商定开辟一条学生定制巴士专线。此后，业主代表统计学生人数、就读学校等信息。

市公交集团定制巴士办公室副主任李云松介绍，目前，该集团已有52条较成熟的学生定制巴士专线，辐射22所学校，惠及1100多名学生。学生定制巴士主要以“点对点”的方式制定线路，为有需求的学生提供特色公交出行服务，车长都经过专项培训，票价有多种优惠。

记者在该办公室的监控中心看到，大屏幕上显示多辆学生定制巴士的监控画面，工作人员可根据情况随时与车长取得联系，以便及时处理突发或异常情况。

不仅如此，学生持专属二维码上车刷码后，家长还能通过“洛阳行”App，查看孩子是否上车，以及孩子上车以后的实时到站情况。(记者 冯莹雅 通讯员 赵承)