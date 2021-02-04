为疾病“验明正身”，他们是“医生的医生”

6日，46岁的曲亮(化名)从外地赶到河科大一附院，在病理科门口，焦急地等待着生死答案。

6日，46岁的曲亮(化名)从外地赶到河科大一附院，在病理科门口，焦急地等待着生死答案。

半个多月前，他摸到脖子右侧有肿块，是不是肿瘤？良性还是恶性？这些问题都将由病理科医生“一锤定音”。

河科大一附院病理科学科主任米建强表示，病理诊断是疾病诊断的“金标准”。“我们的角色就像医院里的‘法官’，病理医生也被称为‘医生的医生’。”

米建强正在工作

观察病理组织切片，病理检查对病情定性

“当地医院初步诊断是淋巴瘤，我们给出的病理诊断是坏死性淋巴结炎。”米建强说，两种疾病完全不同，前者是恶性，后者是良性，预后和治疗方案也不一样。“病理检查是定性的，所有的治疗都围绕病理诊断结果展开，不仅关乎生命，还可能影响一个家庭的命运。”

不过，相较于其他临床科室，病理科对很多人来说显得有些陌生。

米建强介绍，病理科没有进进出出的患者，有的只是仪器以及各种编号的人体组织切片。在这里，病理医生借助显微镜等辅助设备，观察组织结构和细胞形态，利用学识和经验对标本作出明确的病理诊断，明确疾病的性质，尤其是判断肿瘤的良、恶及明确肿瘤的类型，以便指导临床医生制订正确的治疗方案。

像曲亮的病情诊断，经过医生初诊、各种检验和影像检查后，仍难以作出明确诊断，就要取一点儿肿块组织，让病理医生给出最后诊断。