洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为疾病“验明正身”，他们是“医生的医生”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.10 08:37

　　6日，46岁的曲亮(化名)从外地赶到河科大一附院，在病理科门口，焦急地等待着生死答案。

　　半个多月前，他摸到脖子右侧有肿块，是不是肿瘤？良性还是恶性？这些问题都将由病理科医生“一锤定音”。

　　河科大一附院病理科学科主任米建强表示，病理诊断是疾病诊断的“金标准”。“我们的角色就像医院里的‘法官’，病理医生也被称为‘医生的医生’。”

米建强正在工作

　　观察病理组织切片，病理检查对病情定性

　　“当地医院初步诊断是淋巴瘤，我们给出的病理诊断是坏死性淋巴结炎。”米建强说，两种疾病完全不同，前者是恶性，后者是良性，预后和治疗方案也不一样。“病理检查是定性的，所有的治疗都围绕病理诊断结果展开，不仅关乎生命，还可能影响一个家庭的命运。”

　　不过，相较于其他临床科室，病理科对很多人来说显得有些陌生。

　　米建强介绍，病理科没有进进出出的患者，有的只是仪器以及各种编号的人体组织切片。在这里，病理医生借助显微镜等辅助设备，观察组织结构和细胞形态，利用学识和经验对标本作出明确的病理诊断，明确疾病的性质，尤其是判断肿瘤的良、恶及明确肿瘤的类型，以便指导临床医生制订正确的治疗方案。

　　像曲亮的病情诊断，经过医生初诊、各种检验和影像检查后，仍难以作出明确诊断，就要取一点儿肿块组织，让病理医生给出最后诊断。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区6所中小学拟于今年年底前开建
  • 洛阳组团参加第21届中国国际投资贸易...
  • 洛阳各地各部门认真学习贯彻省委工作...
  • 奥运冠军鲍珊菊明日冲击全运会个人首...
  • 洛阳城市管理部门对中小型餐饮企业油...
  • 养老保险待遇资格认证“卡壳”？快来...
  • 伊电集团连续6年捐资助学 今年又捐赠...
  • 2021“洛阳好物”消费季即将启幕 多措...
  • 宜阳县韩城镇西关村：好汤“熬”出好...
  • 厉害了！这家洛阳企业拿下“创客中国...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    全运会场地自行车比赛...
    洛龙区新建成6处停车场...
    孟津区小浪底镇：建设...
    洛阳博物馆迎宾智能机...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美色天堂

    九月的葱兰、丹桂

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605