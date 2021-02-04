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打算办托育机构？看看这些详细流程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.10 08:36

在栾川县第一实验幼儿园托育中心内，保育员正带幼儿做手工

　　“方案公布以来，我们已接到不少电话咨询如何办专业托育机构。”昨日，市卫健委人口监测与家庭发展科科长姚会斌说，方案不仅受到婴幼儿家庭的关心，还引发准备办托育机构的单位及个人的关注。

　　回应：办托育机构主要分四步

　　“托育机构虽然是近年的新兴事物，但已具备一套相对完备的办理流程。”姚会斌说，按照方案，目前办托育机构主要分为四步。

　　●第一步：注册登记

　　民办非营利性托育机构到县级以上(含县级)民政部门注册登记。

　　民办营利性托育机构到县级以上(含县级)市场监管部门注册登记。

　　事业单位性质托育机构(公办非营利性)到县级以上(含县级)机构编制部门审批和登记。

　　●第二步：建设托育机构

　　托育机构的建设，要按照《托育机构设置标准(试行)》和《托育机构管理规范(试行)》、《托儿所幼儿园建筑设计规范》(JGJ39—2016)(2019年版)、《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)(2018年版)及有关行业标准和规定，选择合适场所进行建设或改造完善。

　　●第三步：申办相关许可证

　　托育机构应当向所在地县区妇幼保健机构申请卫生评价，提供餐饮服务的还应当向市场监管部门申办食品经营许可证。

　　托育机构建设面积大于1000平方米的特殊建设工程，应当向住房建设部门申请消防设计审查、消防验收；建设面积不大于1000平方米的一般建设工程，应当办理消防备案并接受抽查。

　　●第四步：向卫生健康部门备案

　　备案时须提交营业执照或其他法人登记证书、婴幼儿照护服务机构场地证明、婴幼儿照护服务机构工作人员专业资格证明及健康合格证明、评价为“合格”的《托幼机构卫生评价报告》、消防验收合格证明或备案抽查通知书及法律法规规定的其他相关材料。提供餐饮服务的，还应提交食品经营许可证。

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[ 责任编辑：崔利利]
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