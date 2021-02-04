今年洛阳将建成58个街道综合养老服务中心

昨日，全市推进养老服务工作座谈会召开，会议提出，今年我市将建成58个街道综合养老服务中心。
昨日，全市推进养老服务工作座谈会召开，会议提出，今年我市将建成58个街道综合养老服务中心。
昨日，全市推进养老服务工作座谈会召开，会议提出，今年我市将建成58个街道综合养老服务中心。
省定9项养老服务重点任务
●街道综合养老服务中心
●社区养老服务设施
●县级特困供养机构
●县级特困供养机构供养床位和护理型床位
●乡镇敬老院改造提升
●养老机构护理型床位占比
●家庭养老床位
●护理员培训
●智慧养老服务平台
按照上级工作要求，省定9项养老服务重点任务到今年年底必须全部完成。
目前，我市乡镇敬老院第一轮改造提升基本完成，护理员培训大部分已完成，我市各县区已完成智慧养老服务平台建设工作，其余重点任务正在推进。
市民政局相关负责人表示，我市要积极构建涵盖市级养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站点、家庭养老床位的五级养老服务体系。各县区要充分结合省定9项重点任务，强化组织保障、政策保障和资金保障，有机构建本辖区的服务体系。
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