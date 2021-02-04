洛阳今天晴天间多云，周日起有阵雨造访

今天晴天间多云，西南风转偏北风3级左右，气温18℃到32℃。

今天是一年一度的教师节，首先向教师们道一声：节日快乐！

昨天中午，您出门时打遮阳伞了吗？河南省气象服务中心发布消息称，昨天白天全省大部天气晴好，我省中西部、北部地区最高气温在33℃到35℃。需要注意的是，最近几天昼夜温差在10℃上下，早出晚归要添衣。

昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布河南省地质灾害气象预警预报，9日20时至10日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为南阳、三门峡、洛阳、平顶山局部，这些地方发生地质灾害的可能性较大。

昨天，市气象台发布周天气预报称，未来一周前期我市以晴好天气为主，后期云系逐渐增多，转有阵雨天气。

今天：晴天间多云，西南风转偏北风3级左右，气温18℃到32℃。

明天：晴天到多云，偏西风3级左右，气温19℃到32℃。

12日(周日)：多云，局部地区有小阵雨，气温20℃到30℃。

13日(周一)：多云到阴天，局部地区有阵雨，气温19℃到28℃。

14日(周二)：阴天，大部分地区有阵雨，气温19℃到27℃。

15日(周三)：阴天间多云，部分地区有阵雨，气温19℃到27℃。

16日(周四)：阴天，大部分地区转有阵雨，气温18℃到24℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）