洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天晴天间多云，周日起有阵雨造访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.10 08:30

　　今天是一年一度的教师节，首先向教师们道一声：节日快乐！

　　昨天中午，您出门时打遮阳伞了吗？河南省气象服务中心发布消息称，昨天白天全省大部天气晴好，我省中西部、北部地区最高气温在33℃到35℃。需要注意的是，最近几天昼夜温差在10℃上下，早出晚归要添衣。

　　昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布河南省地质灾害气象预警预报，9日20时至10日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为南阳、三门峡、洛阳、平顶山局部，这些地方发生地质灾害的可能性较大。

　　昨天，市气象台发布周天气预报称，未来一周前期我市以晴好天气为主，后期云系逐渐增多，转有阵雨天气。

　　今天：晴天间多云，西南风转偏北风3级左右，气温18℃到32℃。

　　明天：晴天到多云，偏西风3级左右，气温19℃到32℃。

　　12日(周日)：多云，局部地区有小阵雨，气温20℃到30℃。

　　13日(周一)：多云到阴天，局部地区有阵雨，气温19℃到28℃。

　　14日(周二)：阴天，大部分地区有阵雨，气温19℃到27℃。

　　15日(周三)：阴天间多云，部分地区有阵雨，气温19℃到27℃。

　　16日(周四)：阴天，大部分地区转有阵雨，气温18℃到24℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区6所中小学拟于今年年底前开建
  • 洛阳组团参加第21届中国国际投资贸易...
  • 洛阳各地各部门认真学习贯彻省委工作...
  • 奥运冠军鲍珊菊明日冲击全运会个人首...
  • 洛阳城市管理部门对中小型餐饮企业油...
  • 养老保险待遇资格认证“卡壳”？快来...
  • 伊电集团连续6年捐资助学 今年又捐赠...
  • 2021“洛阳好物”消费季即将启幕 多措...
  • 宜阳县韩城镇西关村：好汤“熬”出好...
  • 厉害了！这家洛阳企业拿下“创客中国...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    全运会场地自行车比赛...
    洛龙区新建成6处停车场...
    孟津区小浪底镇：建设...
    洛阳博物馆迎宾智能机...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美色天堂

    九月的葱兰、丹桂

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605