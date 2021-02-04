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深入学习贯彻省委工作会议精神 为洛阳高质量发展提供坚强纪法保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.10 08:24

　　8日，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记在2021年秋季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上的重要讲话精神和近期重要指示精神，传达学习省委工作会议精神和市委近期重要会议精神，研究贯彻落实举措。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

　　会议指出，习近平总书记对干部尤其是年轻干部提出了提高“七种能力”的明确要求，为年轻干部成长成才、更好肩负起新时代职责使命指明了方向，是新时代干部队伍建设的行动指南。全市纪检监察机关要认真学思践悟，采取有效措施，进一步提高年轻干部解决实际问题的能力，让年轻干部在攻坚克难、应对风险挑战中增强本领，在敢于担当、真抓实干中开拓新局，真正成为“两个维护”的表率，为推动纪检监察工作高质量发展贡献更大力量。

　　会议强调，省委工作会议提出的“两个确保”催人奋进，“十大战略”科学精准，描绘了建设现代化河南的路线图。全市纪检监察机关要认真落实省委、市委工作要求，自觉躬身入局，主动担当作为，把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围高度统一起来，切实树立起干事创业的良好导向，引导全市广大党员、干部在“建强副中心、形成增长极”中入好局、出好彩，为推动洛阳高质量发展提供坚强纪法保障。

　　会议研究讨论了《中国共产党洛阳市纪律检查委员会向中国共产党洛阳市第十二次代表大会的工作报告(讨论稿)》，并对做好相关工作提出具体要求。

　　会议还研究了其他事项。(记者 李三旺 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：崔利利]
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