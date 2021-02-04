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市委政法委召开理论学习中心组集体学习（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.10 08:20

　　8日，市委政法委召开理论学习中心组集体学习(扩大)会议，专题学习省委工作会议和市委常委会(扩大)会议精神，结合新时代全市政法工作高质量发展各项任务，研究贯彻落实措施。

　　会议强调，省委书记楼阳生在省委工作会议上的讲话，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和视察河南重要讲话精神，“两个确保”催人奋进，“十大战略”科学精准，做强县域经济强基固本，既是一场生动的党课，又是河南未来发展的重要引领，为我们进一步做好各项工作明晰了思路、指明了方向、提供了遵循。全市政法机关要提高政治站位，认真学习省委工作会议和市委常委会(扩大)会议精神，奋勇争先、勇于担当，以更高标准、更高目标，服务保障全市经济高质量发展；要立足政法职能，找准服务保障中心大局的切入点、着力点、结合点，为实现“两个确保”、实施“十大战略”、推进县域经济高质量发展提供更好、更优的政法公共服务；要结合党史学习教育，持续巩固政法队伍教育整顿成果，从严从实抓好队伍建设，持续提素质、强能力、转作风，锻造过硬政法铁军，为“建强副中心、形成增长极”贡献政法力量。

　　市委常委、政法委书记娄会峰主持会议并讲话。(记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：崔利利]
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