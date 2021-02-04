致全市广大教师和教育工作者的慰问信

丹桂飘香迎佳节，桃李芬芳共此时。在第三十七个教师节来临之际，市委、市政府谨向全市广大教师和教育工作者致以节日的祝福和崇高的敬意！向为我市教育事业作出重要贡献的全体离退休教职员工致以诚挚的问候！向长期以来关心支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢！

全市广大教师和教育工作者：

丹桂飘香迎佳节，桃李芬芳共此时。在第三十七个教师节来临之际，市委、市政府谨向全市广大教师和教育工作者致以节日的祝福和崇高的敬意！向为我市教育事业作出重要贡献的全体离退休教职员工致以诚挚的问候！向长期以来关心支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢！

教育是国之大计、党之大计。长期以来，全市广大教师和教育工作者高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，甘于奉献、勇于担当，奋力推进现代化教育强市建设，用勤劳和智慧谱写了洛阳教育事业发展的新篇章。洛阳教育事业发展的每一份成绩、每一点进步，都凝聚着广大教师和教育工作者的心血和汗水，是你们在疫情面前守望相助、勠力同心，用坚强的臂膀支撑起安全的屏障，是你们在三尺讲台潜心治教、精心育人，用辛勤的汗水浇灌着祖国的栋梁，是你们在教改前沿锐意进取、奋楫笃行，创造着洛阳教育史上一个又一个辉煌！市委、市政府感谢你们！全市人民感谢你们！

教师是立教之本、兴教之源。当前，我市正处于开启全面建设社会主义现代化强市新征程的关键时期。强市必先强教，兴市必先兴才。各级党委、政府要坚持教育优先发展战略，以更多的资金支持教育事业发展，以更大的决心推动教育综合改革，常怀爱教之心、多做利教之事、善解办教之忧，在全社会形成“尊重知识、尊重人才、尊师重教”的浓厚氛围。

学高为师，身正为范。希望广大教师和教育工作者不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，弘扬爱岗敬业、无私奉献的高尚师德，积极投身教育改革实践，持续提升教育教学水平，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为加快建强副中心、形成增长极作出教育贡献！

兴贤育人，教师为根。市委、市政府将始终把教育事业摆在优先发展位置，优先谋划教师工作，优先保障教师经费投入，优先满足教师队伍建设需要，在教师编制、待遇、职称等方面持续加大保障力度，不断提升教师的获得感、幸福感，让教师成为最受社会尊重、最令人羡慕的职业。

一颗丹心，播种行知两道；三尺讲台，浇灌四季风华。衷心祝愿全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工节日快乐、身心安康、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2021年9月9日