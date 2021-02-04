9日下午，市委书记江凌到老城区调研，并专程看望慰问教职工代表。在教师节来临之际，江凌代表市委市政府，向辛勤工作在全市教育战线的广大教师和教育工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问，向关心和支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心感谢。

江凌到老城区调研并看望慰问教职工代表

向全市广大教育工作者致以节日祝贺

着力优化资源配置提高教育发展水平

9日下午，市委书记江凌到老城区调研，并专程看望慰问教职工代表。在教师节来临之际，江凌代表市委市政府，向辛勤工作在全市教育战线的广大教师和教育工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问，向关心和支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心感谢。

今年新建成投用的老城区第二小学墨香路校区，首批新生已正式开学。江凌来到这里，实地察看校园建设，观摩“开学第一课”，走进备课间看望教师代表，深入了解师资配置、特色教学、学生活动组织等情况。他指出，要深入领会习近平总书记关于基础教育发展的重要指示，聚焦打造“青年友好型城市”的目标，紧紧围绕洛阳建强副中心对教育功能的支撑需求，扎实推进基础教育改革发展三年行动计划，着力优化教育资源配置，办好一批公立幼儿园、小学、中学，解决好青年人高度关注的教育领域突出问题，为提高教育发展水平创造良好条件，更好满足群众“上好学”的美好生活需要。

加快文旅融合发展，是“十四五”洛阳转型发展的重要抓手，也是老城区的特色优势。江凌来到洛邑古城一期续建项目工地、校场里文化创意产业园，察看重点文旅融合项目建设进展，围绕创新文旅产品、提升旅游体验等与大家深入探讨交流。他强调，要顺应文化旅游产业发展趋势，敢于“异想天开”，在做场景上下更大功夫，通过场景布置、气氛营造等方式，为游客提供更多可感知、可参与、可互动的沉浸式体验，营造“梦里盛唐、尽在洛邑”的浓厚场景氛围，打造最注重游客体验感的城市。要善于用互联网思维发展文旅产业，依托网上社区做好交流互动，引进一批素质高、会讲故事、善用网络的专业人才，着力打造更多优质文旅产品和服务体验，更好展示厚重历史文化资源，真正把文旅资源优势转化为发展优势。

在古都科创园，江凌先后深入三众能源、正硕电子、信成精密机械等入驻企业，察看企业产品，了解市场拓展、人才引进等情况。他勉励企业家要有更大抱负和志向，紧抓构建新发展格局战略机遇，专注细分领域，强化创新驱动，抓好人才引进和研发团队建设，打造“专精特新”的优质企业。他叮嘱有关部门负责同志要搭建好平台，发挥好商会协会作用，组织引导企业家外出学习进修、开拓视野、寻找商机，不断提升企业家能力素质，实现更大发展。

江凌还察看了翠云谷乡村振兴产业示范带建设情况，对特色民宿建设等提出具体指导意见。他指出，要坚持农旅融合发展，整合各类资源，积极引进品牌企业、专业化团队和多元投资主体，加快推动特色民宿个性化、专业化发展。

王军参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)