宜阳县韩城镇西关村：好汤“熬”出好生活（同奋斗 共繁荣）

9日，在洛阳市宜阳县韩城镇西关村一家汤馆内，59岁的蒋军生守在沸腾的汤锅前，微笑着招呼往来食客。靠着这一锅咕嘟咕嘟冒着热气的地道老汤，蒋军生的小店每天顾客盈门。

9日，在洛阳市宜阳县韩城镇西关村一家汤馆内，59岁的蒋军生守在沸腾的汤锅前，微笑着招呼往来食客。靠着这一锅咕嘟咕嘟冒着热气的地道老汤，蒋军生的小店每天顾客盈门。

西关村总人口8000多人，其中少数民族800多人。近年来，该村以铸牢中华民族共同体意识为主线，依托自身特色优势，大力发展餐饮业和畜牧养殖业，促进各民族紧跟时代步伐，共同团结奋斗、共同繁荣发展。

在韩城镇，牛肉汤、羊肉汤的招牌随处可见。蒋军生说：“我们这儿熬汤十分讲究，要鲜、肥、清、辣，原汁原味，肥而不腻。”靠着独特的风味，韩城的羊肉汤馆、牛肉汤馆不仅开在本地，甚至在洛阳市区、郑州、三门峡等地也能寻到这种美味。目前，该村有近50户村民从事餐饮业。

西关村党支部书记、村委会主任魏孝治说，随着村里餐饮从业人员的增加，为延长产业链，该村积极为养殖户争取专项扶持政策，鼓励村民进行规模化、专业化养殖。

居民王红耀就是这一政策的受益者，他说：“靠着贴息贷款，我的养殖场规模不断扩大，现在有4个养殖棚，存栏肉牛80多头，每年净利润约有15万元。”

韩城镇结合相关政策，在用地规划、产业审批、生产经营等方面对西关村也给予相应支持，努力做到政策惠民、措施利民、发展富民。同时，开展常态化入户走访，解决各族群众生产生活中的实际困难，促进各民族在中华民族大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起。去年，韩城镇被评为洛阳市民族团结进步模范集体。

关于未来发展，韩城镇相关负责人说：“餐饮业和养殖业是西关村的发展优势，也是促进共同富裕的切入点和发力点。我们将熬好一锅汤，做大一个产业，在发展中不断改善民生、凝聚人心。”(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 王欢欢 索皎 文/图)