养老保险待遇资格认证“卡壳”？快来这儿找答案

“最近，我通过‘河南社保’App，为自己和家人进行退休职工养老保险待遇资格认证时，却总提示认证失败，而在去年11月，我能正常认证，问题出在哪儿？”8日，家住涧西区的姚女士反映。9日，洛报融媒记者从相关部门得知，市民认证发生失败或跟相貌变化大等情况有关。

“最近，我通过‘河南社保’App，为自己和家人进行退休职工养老保险待遇资格认证时，却总提示认证失败，而在去年11月，我能正常认证，问题出在哪儿？”8日，家住涧西区的姚女士反映。

9日，洛报融媒记者从相关部门得知，市民认证发生失败或跟相貌变化大等情况有关。

线上多渠道可认证，首推用“河南社保”App认证

“河南社保”App二维码

“目前，企业、机关事业单位退休人员等每年须至少进行一次资格认证，以保证养老保险待遇的正常领取。”洛阳市社会保险中心企业职工养老保险科相关负责人说，有关人员可通过多种线上渠道进行养老待遇资格认证：

●“河南社保”App：扫码下载—注册、登录—进入待遇认证—人脸识别认证

● “豫事办”App：下载安装—注册、登录—身份认证—社保资格认证—采集本人人脸

●支付宝“豫事办”小程序：打开支付宝——搜索进入“豫事办”小程序，注册、登录—社保资格认证—信息核对—选择认证类型—前往认证——采集本人人脸

●互联网自助认证：通过配备摄像头的电脑登录至“河南社会保险中心门户网站”进入待遇认证模块，输入身份证号、姓名、验证码等进行人脸识别认证。

该负责人提醒，上述四种方式既可以为本人认证，也可以为他人认证。其中，首推市民使用“河南社保”App进行资格认证，倡导年轻人为家里的老人下载安装“河南社保”App，协助老年人完成认证，或自己注册登录后，选择“为他人认证”帮助老年人完成认证。

“如果通过上述渠道认证4次及以上依然显示认证失败，可根据提示的原因到就近的社保经办机构咨询，由工作人员协助完成认证。”该负责人介绍，一些社保服务大厅内的河南社会保障自助一体机也能帮您快速完成资格认证。