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洛阳飞行教师：开得了飞机 带得了学生 拼得了颜值
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.09 20:10
将飞机推到指定位置

　　有这样一群特殊教师，以蓝天为课堂、把跑道当黑板，向民航输送着“洛阳造”飞行人才……8日，我们走近中国民用航空飞行学院洛阳分院(简称中飞院洛阳分院)的飞行教师。

　　飞行教师，有勇气的人培养勇敢者

机前讲评，提醒当日飞行科目易错点

　　“今天天气挺好，可以多飞一会儿。”8日下午，阳光有些刺眼，有7年教龄的30岁飞行教师林飞宇在停机坪，为两名中教机学员做飞行前讲评。

　　虽看似风光无限，但飞行无疑是高危职业。多年前一次飞行经历，让林飞宇至今仍心有余悸。当时，他驾驶教练机，遇天气突变，飞机发生剧烈颠簸，尽管当时他已做好应急准备，但那种生死较量，让他至今难忘。

讲评理论室讲评

　　中飞院洛阳分院第五飞行大队大队长冯培雷说：“与普通高等院校的教师相比，我们的教学是动态的，尽管会备课，但更多时候要面对突发情况，除了专业技术要强，还要有应变能力。”

绕机检查

　　飞行教师除了要面对多变情况，还要能吃苦，夏天要忍受地面五十六七度的热度，冬天要顶住零下十几度的考验，每天工作多在10个小时以上。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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