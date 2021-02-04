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2021“洛阳好物”消费季即将启幕 多措并举激发我市消费潜能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.09 19:39

　　日前，河南省人民政府办公厅印发《关于进一步扩大消费的若干意见》中明确了消费对经济增长的重要引擎作用。为积极贯彻该文件精神，洛阳市商务局、洛阳市农业农村局、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团携手，定于9月至11月联合抖音电商举办“富域计划”——2021“洛阳好物”消费季(以下简称“洛阳好物”消费季)，通过开展一系列惠民利企的高质量活动，全面打造洛阳都市圈“消费磁场”，赋能城市经济社会高质量发展。

　　大力培育消费热点，专项直播惠民利企

　　日前，抖音电商启动“富域计划”，河南省商务厅与抖音电商联合开展“豫你同在·河南好物卖全国”援豫复苏活动。“洛阳好物”消费季作为“豫你同在·河南好物卖全国”援豫复苏活动中唯一的地方专项活动，将进一步通过直播活动，大力推介洛阳好物。

　　据悉，“洛阳好物”消费季直播活动涵盖五大专项——“洛阳老字号”“洛阳质造”“行走洛阳”“电商兴农”“洛阳好房”，将全网推介名特优新农产品、河洛美食、消费帮扶产品、口碑旅游景点消费项、文创产品、洛阳优质房产等重点消费领域的“洛阳好物”。其中，首场直播活动——洛阳文旅专场将于9月14日正式启动，敬请期待。

　　全城招募推荐官，全民推介“洛阳好物”

　　为进一步突出活动的互动性和趣味性、增强大众参与感，“洛阳好物”消费季将通过举行“洛阳好物”推荐官招募、“洛阳好物”提名推荐两大专项活动，号召全民切身参与到“洛阳好物”推介中来，共同助力增强洛阳本土品牌影响力。

　　据悉，“洛阳好物”消费季计划面向全社会公开招募网络达人、主播成为“洛阳好物”推荐官，推荐官将获得免费培训、证书、企业签约资格等多种形式的奖励。同时，“洛阳好物”提名推荐活动将盘点“洛阳好物”背后的故事，积极引导大众参与“我最想推荐给全国的10件洛阳好物”话题互动，进一步带动“洛阳好物”市场热度。

　　“洛阳好物”消费季将全方位整合媒体资源，面向各县(区)企业推出免费进直播间、免费加入洛阳当地好物联盟、免费培养主播、免费抖音直播培训等服务。

　　主流媒体助力，赋能洛阳都市圈建设

　　“洛阳好物”消费季是释放消费潜力、促进消费升级的重要举措，是汛情、疫情后企业、农户复工复产的强大助力，更是洛阳都市圈建设的“新引擎”。据悉，活动将通过引导商家让利促销、组织优质产品展销，积极营造全民消费、提振经济的良好氛围，实现“市场增活力、企业增收益、百姓得实惠”，为洛阳建强副中心、加快形成增长极贡献力量。

　　作为本次“洛阳好物”消费季的承办单位，洛阳网将联合河南今日头条信息技术有限公司，充分发挥媒介融合产生的新兴力量，协力共助“洛阳好物”消费季攀登价值高峰。

　　眼下，“洛阳好物”消费季诚招“洛阳老字号”“洛阳质造”“行走洛阳”“电商兴农”“洛阳好房”的商家、企业等，欢迎有意者咨询。咨询热线：0379—65233921。(记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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