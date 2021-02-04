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好消息！老城区这20项证明可用承诺书替代
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.09 19:44

　　好消息，今后到洛阳市老城区办事，有20项证明材料可用承诺书替代，涉及医保、社保、市场监管、消防、卫健等。

　　9日，洛报融媒记者在老城区政务服务中心消防窗口了解到，目前该区饭店、宾馆、农贸市场等公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查这一行政许可事项开始实行告知承诺制，只要经营者填写一份《公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书》，作出符合消防安全要求、具备许可条件的承诺，并提交相关申报材料便可营业。

　　“经营者签订承诺书后，消防部门会为其开具公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书，并在20个工作日内进行现场核查。”该窗口工作人员介绍，对核查不合格的，将采取责令限期整改、行政处罚、临时查封等措施；如果责令限期整改期满复查仍不合格，将撤销相关行政许可并纳入信用平台监管。

　　老城区公布的证明事项告知承诺清单有3项涉及医保的行政事项，分别是住院医疗费用报销、生育医疗费用支付、参保人员个人账户一次性支付。为确保这些便民举措落实落地，该区医保局专门下发通知，对相关承诺事项予以说明并明确了3类承诺书：洛阳市医疗保险住院发票丢失承诺书，用于参保人员对丢失住院发票相关事项真实性的承诺，适用于发票原件丢失的情况；洛阳市生育医疗保险报销无工作个人承诺书，用于对失业女职工申领待遇或男职工配偶无工作申领待遇情况的确认；死亡证明原件丢失承诺书，用于参保单位或个人(已故参保人亲属)对参保人死亡情况真实性的承诺。

　　老城区政务服务中心医保窗口工作人员介绍，市民办理这3项业务时，遇到相关票据丢失等情况，签订承诺书即可办理。

　　据了解，老城区公布的清单中，涉及市场监管部门办理的有公司设立登记、公司变更(备案)登记8项行政事项。这些行政事项的办理，均减少了住所(经营场所)合法使用证明，填写一份住所(经营场所)申报承诺书即可。

　　另外，今后在老城区办理培训学校行政许可、劳务派遣公司行政许可等事项，不用再开具专职工作人员社保证明了，这一证明也已实行告知承诺制。（洛报融媒记者 申利超 文/图 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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