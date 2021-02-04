厉害了！这家洛阳企业拿下“创客中国”全省冠军

9日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2021年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛近日落幕，其中洛阳华清天木生物科技有限公司获得企业组冠军，与入选的另外2个洛阳项目一起晋级全国总决赛。

9日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2021年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛近日落幕，其中洛阳华清天木生物科技有限公司获得企业组冠军，与入选的另外2个洛阳项目一起晋级全国总决赛。 华清天木工作人员正在研究 9日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2021年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛近日落幕，其中洛阳华清天木生物科技有限公司获得企业组冠军，与入选的另外2个洛阳项目一起晋级全国总决赛。 ●企业组第1名(一等奖) 洛阳华清天木生物科技有限公司超高通量单细胞分选技术与设备开发项目 ●创客组第2名(二等奖) 中科慧远视觉技术(洛阳)有限责任公司高精度玻璃盖板外观检测设备项目 ●创客组第8名(三等奖) 中信重工机械股份有限公司城市地下空间用包络成形竖井掘进系统项目 本次大赛以“围绕产业链，部署创新链，配置资金链”为主题，自6月启动以来得到全省中小企业和创客精英的积极响应，最终共有48个优秀项目晋级全省总决赛，参赛项目涵盖新能源、工业互联网、智能制造等10个新兴产业和新兴领域。经过激烈角逐，大赛最终决出16个项目，将代表我省参加在重庆举办的全国总决赛。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 夏元祥 文/图）