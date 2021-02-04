投洽会上，洛阳这些特色产品受关注

9日，在厦门市举行的第二十一届中国国际投资贸易洽谈会上，河南展区的“洛阳制造”吸引了众多参展观众。

9日，在厦门市举行的第二十一届中国国际投资贸易洽谈会上，河南展区的“洛阳制造”吸引了众多参展观众。

洛报融媒记者了解到，此次参加投洽会的16家洛阳企业，集中展示和推介了洛阳高端装备制造、绿色农业等多个领域的高新技术和特色产品，寻求合作发展机遇。

●消防灭火侦察机器人

在河南展区，由中信重工研发生产的最新一款消防灭火侦察机器人，可用于各领域火灾扑救、侦察，尤其适用于石化、燃气等易爆环境，具备自动升降平台、自动脱水带功能，对提高救援安全性、减少人员伤亡具有重要意义。

●防爆轮式巡检机器人

中信重工研发生产的另一款防爆轮式巡检机器人，则广泛应用于11类爆炸环境中，可代替巡检人员进行设备及环境巡检，降低巡检过程中存在的安全隐患，提升巡检质量，最大限度提升石化企业的安全水平。