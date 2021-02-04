“欢欢”“乐乐”在洛阳龙门站上岗 会卖萌、会回答旅客咨询

“您好，洛阳龙门站欢迎您！”“体温正常”“G834在哪个检票口？”“本层1号检票口。”9日下午，洛报融媒记者在洛阳龙门站见到名叫“欢欢”“乐乐”的两台机器人，它们是迎宾咨询服务生，其中，“欢欢”还是贴心导览领路人。

“您好，洛阳龙门站欢迎您！”“体温正常”“G834在哪个检票口？”“本层1号检票口。”

9日下午，洛报融媒记者在洛阳龙门站见到名叫“欢欢”“乐乐”的两台机器人，它们是迎宾咨询服务生，其中，“欢欢”还是贴心导览领路人。

此次洛阳龙门站共增设6台机器人，其余2台可自动为旅客测量体温，2台可自动对候车室进行消杀。

洛报融媒记者看到，“欢欢”“乐乐”身高约1.6米，一身白衣，两只大眼睛，两个可爱的耳朵，胸前为一块显示屏，并排站在洛阳龙门站服务台前。旅客可通过与其聊天，咨询检票口位置、卫生间位置、如何取票、打印行程单等问题，均可得到及时回答。

洛阳龙门站相关负责人介绍，“欢欢”是可移动机器人，它可以引导旅客前往卫生间、母婴候车室等位置，“乐乐”为不可移动机器人，只能站在服务台前接受旅客咨询。可移动机器人在行走过程中可以安全避障，不会影响旅客的正常通行，工作人员也可通过App对其进行远程监控。