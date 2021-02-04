洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“欢欢”“乐乐”在洛阳龙门站上岗 会卖萌、会回答旅客咨询
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.09 18:52

　　“您好，洛阳龙门站欢迎您！”“体温正常”“G834在哪个检票口？”“本层1号检票口。”

　　9日下午，洛报融媒记者在洛阳龙门站见到名叫“欢欢”“乐乐”的两台机器人，它们是迎宾咨询服务生，其中，“欢欢”还是贴心导览领路人。

　　此次洛阳龙门站共增设6台机器人，其余2台可自动为旅客测量体温，2台可自动对候车室进行消杀。

　　洛报融媒记者看到，“欢欢”“乐乐”身高约1.6米，一身白衣，两只大眼睛，两个可爱的耳朵，胸前为一块显示屏，并排站在洛阳龙门站服务台前。旅客可通过与其聊天，咨询检票口位置、卫生间位置、如何取票、打印行程单等问题，均可得到及时回答。

　　洛阳龙门站相关负责人介绍，“欢欢”是可移动机器人，它可以引导旅客前往卫生间、母婴候车室等位置，“乐乐”为不可移动机器人，只能站在服务台前接受旅客咨询。可移动机器人在行走过程中可以安全避障，不会影响旅客的正常通行，工作人员也可通过App对其进行远程监控。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区6所中小学拟于今年年底前开建
  • 洛阳组团参加第21届中国国际投资贸易...
  • 洛阳各地各部门认真学习贯彻省委工作...
  • 洛阳城市管理部门对中小型餐饮企业油...
  • 奥运冠军鲍珊菊明日冲击全运会个人首...
  • 伊电集团连续6年捐资助学 今年又捐赠...
  • 2021“洛阳好物”消费季即将启幕 多措...
  • 养老保险待遇资格认证“卡壳”？快来...
  • 近期洛阳晴好天气在线 昼夜温差加大
  • 周六有场历史文化公益讲座 洛阳市图...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    全运会场地自行车比赛...
    洛龙区新建成6处停车场...
    孟津区小浪底镇：建设...
    洛阳博物馆迎宾智能机...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美色天堂

    九月的葱兰、丹桂

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605