开学在即，洛阳环卫人员到多所小学开展预防性消毒

新学期开学在即，7日晚，洛阳市城市管理局组织环卫部门，对洛阳市实验小学4个校区同步开展预防性消毒作业。此次作业共出动15名环卫人员、两台大型雾炮车、4辆小型喷洒车，采用浓度配比为1:200的稀释84消毒液，重点对校园道路、操场、广场等公共区域进行消毒。

新学期开学在即，7日晚，洛阳市城市管理局组织环卫部门，对洛阳市实验小学4个校区同步开展预防性消毒作业。此次作业共出动15名环卫人员、两台大型雾炮车、4辆小型喷洒车，采用浓度配比为1:200的稀释84消毒液，重点对校园道路、操场、广场等公共区域进行消毒。

洛阳市环境卫生服务中心主任朱旭亮介绍，目前，该中心已对接市区多所小学，开展了多轮预防性消毒作业，为入学、返校师生创造安全的学习工作环境。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)