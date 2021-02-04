装有5000元现金手提包被找回 失主给民警红包被婉拒

9日上午，市民潘女士来到洛阳市公安局涧西分局南昌路派出所，塞给教导员曹寅虎一个装有1000元现金的红包，感谢对方帮自己找回丢失的手提包，但被对方婉拒了。

9日上午，市民潘女士来到洛阳市公安局涧西分局南昌路派出所，塞给教导员曹寅虎一个装有1000元现金的红包，感谢对方帮自己找回丢失的手提包，但被对方婉拒了。

7月30日，潘女士不慎将装有5000元现金、身份证、银行卡等物的手提包弄丢。接警后，教导员曹寅虎和民警高楠调阅沿线监控发现，潘女士骑车途经联盟路与天津路交叉口附近某银行时，手提包从车上掉落，被路过的一名老太太捡到。

“监控只拍到捡包者的侧面，很不清晰。”曹寅虎说，为尽快帮失主找到包，他和高楠调取了沿街商铺监控视频，一路追踪拾包者，直至拾包者坐上公交车，线索就此中断。

“我们判断，拾包者应该就住在事发地附近小区。”曹寅虎说，接下来的一周，他们只要有空就去事发地点附近走访。一次，当他们来到事发地附近某小区门口做调查时，看到一名迎面走来的老太太与拾包者很像。经过比对，他们确认这名老太太就是拾包者。最终，在民警的劝导教育下，老太太还回了手提包及5000元现金等失物。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 魏孝群 文/图）