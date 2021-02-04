洛阳首个医疗保障主题公园建成

今天下午，洛报融媒记者从洛阳市偃师区医疗保障局了解到，洛阳首个医疗保障主题公园——偃师区医疗保障政策宣传主题公园，已初具规模。
今天下午，洛报融媒记者从洛阳市偃师区医疗保障局了解到，洛阳首个医疗保障主题公园——偃师区医疗保障政策宣传主题公园，已初具规模。
今天下午，洛报融媒记者从洛阳市偃师区医疗保障局了解到，洛阳首个医疗保障主题公园——偃师区医疗保障政策宣传主题公园，已初具规模。
该主题公园位于洛河南岸游园，旨在加强医保政策的宣传解读，进一步提升参保群众对医保政策的知晓率和满意度。
在园内的河岸、绿道旁等醒目位置，一共设置了30余块宣传栏，内容涵盖职工医保、城乡居民医保、医保基金监管等医保相关内容。群众在此游玩、健身、赏景的同时，可以了解和掌握医保政策。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 王雷 薛喆 文/图)
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