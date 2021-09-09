孙志安，1921年5月1日出生于洛阳市孟津区小浪底镇北达宿村一个农民家庭，24岁那年投奔在西安开办照相馆的表哥，开始向表哥学习照相。由于他聪明好学，在表哥的帮助下，他开办了一家照相馆，经营得有声有色。后经媒人介绍，与邻村姑娘喜结连理，生养了两个儿子。他退休后回到老家北达宿村，现在和退休后的二儿子老两口一起生活，安享晚年。

个人经历

孙志安，1921年5月1日出生于洛阳市孟津区小浪底镇北达宿村一个农民家庭，24岁那年投奔在西安开办照相馆的表哥，开始向表哥学习照相。由于他聪明好学，在表哥的帮助下，他开办了一家照相馆，经营得有声有色。后经媒人介绍，与邻村姑娘喜结连理，生养了两个儿子。晚年回到老家北达宿村，老人现在和退休后的二儿子老两口一起生活，安享晚年。