栾川一对“80后”兄弟在外创业十几年 返乡开发精品民宿【视频】

8日上午，在洛阳市栾川县庙子镇杨树底村的莘野揽山民宿，这对腼腆的“80后”兄弟，三言两语就把返乡创业的前因后果说了个透彻。

“返乡，是因为魂牵梦萦。”尚玉乐说。

“投资，是因为商机无限。”尚玉坤说。

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8日上午，在洛阳市栾川县庙子镇杨树底村的莘野揽山民宿，这对腼腆的“80后”兄弟，三言两语就把返乡创业的前因后果说了个透彻。

兄弟二人在打理民宿

玉乐是哥，玉坤是弟。十几年前，玉乐大学毕业，只身南下闯荡。哥哥前脚走，弟弟后脚跟，二人“会师”上海。

山里的娃，吃得了苦。在上海，兄弟二人肩并肩、手拉手，披星戴月，你拼我搏，开办了公司，站稳了脚跟。

玉乐和玉坤都是建筑设计专业毕业的，他们的公司主要承接商场、酒店的设计业务。公司运营良好，业务范围涉及多个城市，还成功打入国际市场，去年的营业额超过1000万元。

这些年，栾川旅游业发展迅猛，精品民宿在当地也如雨后春笋。精品民宿是时下最为流行的住宿产品，这一点，多年从事酒店设计工作的玉乐和玉坤比谁都清楚。

回老家投资建民宿？兄弟二人一拍即合。

“我们是土生土长的栾川人，想在家乡投资，也想在家乡拓展公司业务。”玉乐坦言，在外打拼十余载，生意越做越大，腰包越来越鼓，可家乡的一草一木都时刻萦绕在心头，返乡创业的愿望越来越强烈。

2019年4月，在经过前期认真考察之后，兄弟俩把民宿选址定在了杨树底村的一面山坡上。他们把这里的一处老院落租了下来，精心设计，细致装修。

民宿建设过程中，也曾遇到难题。玉坤说，施工时，他们发现村里供水不足，就将此事反映给了村里。镇村两级非常重视，出资在山上建设了一处蓄水池，很快就解决了这一问题。这件事，让兄弟俩深受感动，也更加坚定了他们建好民宿的决心。