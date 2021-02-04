省煤田地质局连续六年资助伊川学子

“2016年，我考上本科，当年就受到省煤田地质局的资助。今年，我又如愿以偿地考上研究生，再一次受到资助。”8日上午，洛阳市伊川县平等乡上元村的李思佳拿着1000元助学金激动地说，要继续努力学习，用实际行动感谢国家、回报社会。

“2016年，我考上本科，当年就受到省煤田地质局的资助。今年，我又如愿以偿地考上研究生，再一次受到资助。”8日上午，洛阳市伊川县平等乡上元村的李思佳拿着1000元助学金激动地说，要继续努力学习，用实际行动感谢国家、回报社会。

8日，省煤田地质局结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，在定点帮扶村伊川县平等乡上元村开展“金秋助学”活动，为该村11名学生送去9000元助学金。

从2016年开始，除每年六一儿童节为全村小朋友进行爱心捐赠外，省煤田地质局还专门设立“金秋助学金”，为村中大学新生发放。截至今年，该项活动已连续举办六年，先后已有55名困难学子受到资助。

“这些年，村里考上大学的学生越来越多，上元村的孩子们‘有学上、 ‘上好学’，真正从思想深处燃起为美好生活而奋斗的火苗。”省煤田地质局驻上元村第一书记王立峰说，希望他们早日学成归来，用知识和青春把家乡建设得更加美好。(洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 葛高远 白玉杰)