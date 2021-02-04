奥运冠军鲍珊菊明日冲击全运会个人首金【视频】

明天上午，第十四届全运会场地自行车赛将在洛阳市体育中心自行车馆开赛。首个比赛日，洛阳奥运冠军鲍珊菊将携手郭裕芳参加场地自行车女子团体竞速赛(资格赛、决赛)和女子团体追逐赛(第一轮)两个项目。其中，在女子团体竞速赛上，鲍珊菊将和郭裕芳联手向她们个人的全运会首金发起冲击。

明天上午，第十四届全运会场地自行车赛将在洛阳市体育中心自行车馆开赛。首个比赛日，洛阳奥运冠军鲍珊菊将携手郭裕芳参加场地自行车女子团体竞速赛(资格赛、决赛)和女子团体追逐赛(第一轮)两个项目。其中，在女子团体竞速赛上，鲍珊菊将和郭裕芳联手向她们个人的全运会首金发起冲击。

河南省自行车现代五项运动管理中心有关负责人介绍，河南代表团此次派出18名选手征战场地自行车各项目比赛。除女子项目外，河南队在场地自行车男子中长距离项目上具有一定优势，比如4000米团体追逐赛、30公里麦迪逊、全能赛等项目，有望给家乡父老带来惊喜。