伊电集团连续6年捐资助学 今年又捐赠助学金266万元

今天上午，伊电控股集团有限公司(简称伊电集团)举行第六届“寒门骄子·伊电圆梦”慈善助学捐赠仪式，向537名受资助对象，捐赠助学金266万元。

今天上午，伊电控股集团有限公司(简称伊电集团)举行第六届“寒门骄子·伊电圆梦”慈善助学捐赠仪式，向537名受资助对象，捐赠助学金266万元。

作为中华慈善事业突出贡献单位之一，伊电集团将社会责任纳入企业战略范畴，不论企业处于发展高峰还是经营低谷，始终坚持用实实在在的行动彰显“践行公益，传递爱心”的基本价值。

今年是伊电集团连续第六年开展“寒门骄子·伊电圆梦”慈善助学活动，已累计为2317名考上高等院校的学生捐助1266万元。

近年，伊电集团加快推进“聚焦实业、绿色发展、科技引领、产业报国”战略，坚持以利润为中心、市场为导向，以安全、环保、质量为主线，建设共享型企业。今年以来，在全体干部职工共同努力下，伊电集团抓住市场机遇，取得了良好的经营业绩。

该企业负责人接受记者采访时说，开展慈善助学活动是伊电集团建设共享型企业的一项重要内容，旨在通过助学活动让职工和周边乡镇的村民分享企业发展成果。(洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 戴志刚 文/图)