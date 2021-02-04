洛阳2021年“质量月”活动启动 涉及监管执法、消费维权等

今日上午，洛阳市市场监管系统2021年“质量月”活动启动，活动以“深入实施质量提升行动大力推进质量强国建设”为主题，涉及主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、质量服务5大类50项活动行动，涵盖与企业发展、百姓生活方方面面。快来看看都有哪些重点内容吧！
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今日上午，洛阳市市场监管系统2021年“质量月”活动启动，活动以“深入实施质量提升行动 大力推进质量强国建设”为主题，涉及主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、质量服务5大类50项活动行动，涵盖与企业发展、百姓生活方方面面。快来看看都有哪些重点内容吧！
监管执法行动
中秋国庆食品生产安全专项整治
医疗器械质量安全隐患排查专项治理
民生领域案件査办“铁拳”行动
联合五部门打击农村假冒伪劣食品专项执法行动
重点领域反不正当竞争执法专项行动
违法违规商业营销宣传集中整治行动
儿童化妆品专项检查
打击非法医疗美容服务专项整治
质量提升行动
围绕重点产业、重点企业、重点产品实施质量提升行动
开展“质量开放日”活动
帮助食品销售企业提升食品安全管理水平
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