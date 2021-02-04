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洛阳2021年“质量月”活动启动 涉及监管执法、消费维权等
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.09 10:57

　　今日上午，洛阳市市场监管系统2021年“质量月”活动启动，活动以“深入实施质量提升行动 大力推进质量强国建设”为主题，涉及主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、质量服务5大类50项活动行动，涵盖与企业发展、百姓生活方方面面。快来看看都有哪些重点内容吧！

　　监管执法行动

　　中秋国庆食品生产安全专项整治

　　医疗器械质量安全隐患排查专项治理

　　民生领域案件査办“铁拳”行动

　　联合五部门打击农村假冒伪劣食品专项执法行动

　　重点领域反不正当竞争执法专项行动

　　违法违规商业营销宣传集中整治行动

　　儿童化妆品专项检查

　　打击非法医疗美容服务专项整治

　　质量提升行动

　　围绕重点产业、重点企业、重点产品实施质量提升行动

　　开展“质量开放日”活动

　　帮助食品销售企业提升食品安全管理水平

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[ 责任编辑：崔利利]
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