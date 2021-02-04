周六有场历史文化公益讲座 洛阳市图书馆邀您参加

今天上午，记者从洛阳市图书馆了解到，为使广大市民朋友更加了解洛阳历史文化，本周六下午，该馆将举办历史文化公益讲座，有兴趣的朋友可免费报名、现场聆听。

今天上午，记者从洛阳市图书馆了解到，为使广大市民朋友更加了解洛阳历史文化，本周六下午，该馆将举办历史文化公益讲座，有兴趣的朋友可免费报名、现场聆听。

本次将邀请洛阳师范学院历史文化学院副院长、教授、历史学博士张显运，带来《河洛地区佛教文化兼谈佛教中国化》主题讲座。

时间：11日(周六)15：00至17：30

地点：洛阳市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)

人数：120人(可接受团体预约，详情可咨询解老师、张老师：61289178)

报名：扫二维码进入活动报名通道

友情提醒：参加活动的市民朋友，请主动配合洛阳市图书馆疫情防控工作，自备防护口罩，入馆前进行体温检测、查验“洛康码”。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张炜 文/图)