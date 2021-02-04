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遇见古今辉映洛阳城 迈向诗和远方都市圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 洛阳网 2021.09.09 10:14

　　千年以降，北邙山下，洛水之阳，有人聚集，有城耸立，元启中国，文传诸夏，阅历五千年沧桑，斯谓洛阳。历尽荣辱沉浮，盛衰兴亡，新时代，恰逢黄河流域高质量发展、洛阳都市圈建设，再度迸发生机与活力。

　　洛阳，一座古今辉映的城市。阅古，“河出图，洛出书，圣人则之。”黄河洛水间，一片沃土开始滋养先民，5000余年的文明史从此起航；“余其宅兹中国，自之辟民”，营造洛邑，成周王业，4000余年的建城史熠熠生辉；“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”，京洛皇居，王者之里，1300余年的建都史彪炳史册；“神女应无恙，当惊世界殊。”一五工业，轰隆作响，60余年的发展史成就斐然。

　　观今，定位副中心，发力都市圈，经济总量迈上5000亿元大台阶，“565”现代产业体系确立，综合实力大幅提升；城镇化率60%以上，一中心、六组团、南部四县联动发展，城乡区域更趋协调；“最早中国”二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园等建成，文化优势日益凸显；地铁1、2号线、引黄入洛等工程投用，基础支撑更加坚实；204座“城市书房”、61个“乐养居”、800余公里“城市乐道”，民生福祉全面推进。

　　放眼未来，征途是星辰大海，目标是黄河时代，洛阳都市圈将构建以综合交通廊道为导向、通勤半径为准绳、历史人文联系为纽带、一体化发展意愿为前提，形成支撑中原城市群乃至黄河流域高质量发展的强劲动力源。确立黄河流域生态保护和高质量发展示范区、全国先进制造业发展引领区、文化保护传承弘扬核心区、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心的“三区一中心一枢纽”的战略定位。昔三代之居，皆在河洛之间，洛阳都市圈建设，是积极融入促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要一环，更是重塑古今辉映洛阳城的关键一步。迈入黄河时代，应有“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的坚定信念，深植历史文脉，汲取精神力量，坚定不移发展洛阳都市圈；迈入黄河时代，应有“凡益之道，与时偕行”的创新意识，以不日新者必日退的进取，加快建设洛阳都市圈；迈入黄河时代，应有“功崇惟志，业广惟勤”的笃实前行，以久久为功、利在长远的实干，夯实洛阳都市圈基础。

　　一代人有一代人的使命，一代人有一代的担当，2021年是建党一百周年，百年前以游天洋同志为首的那代人使我们的洛阳得到了解放，春风又绿河洛，神都再沐朝阳，老前辈、老同志们也用几十年勤勉工作助推洛阳富了起来，而现在接力棒到了我们这一代青年人的手里。作为新时代青年，我应奉献青春、立足岗位、砥砺前行，以功成不必在我，功成必定有我的信念，用自己接下来几十年的勤勉工作助力洛阳都市圈建设，积极汇入洛阳都市圈建设圈时代洪流，共同绘就洛阳都市圈古今辉映、诗和远方的壮丽图景！(西工区发改委 申亚龙)
[ 责任编辑：席倩倩]
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