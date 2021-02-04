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学习习近平总书记“七一”重要讲话精神有感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 洛阳网 2021.09.16 09:07

　　习近平总书记的“七一”重要讲话高屋建瓴、思想深刻、内涵丰富、气势恢宏，通篇闪耀着马克思主义的真理光芒，是给全体党员上的一堂生动深刻的党史教育课、初心使命课，也是向全世界的庄严宣示、向全体党员的伟大号召、对全国人民的广泛动员，聆听和学习以后，我心潮澎湃、倍感振奋、备受鼓舞。

　　习近平总书记的重要讲话，深情回顾了我们党成立一百年来走过的峥嵘岁月和伟大历程，庄严宣告了“我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会”，精辟概括了伟大建党精神，科学指明了以史为鉴、开创未来的目标方向，充分彰显了中国共产党这个风华正茂的马克思主义政党的自信与担当，为我们向第二个百年奋斗目标迈进、不断开创各项事业发展新局面指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要切实增强学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉，胸怀“两个大局”、心怀“国之大者”，从重要讲话中学出使命、学出自信、学出担当，更加激情满怀地投身现代化城市建设，努力创造不负革命先辈期望、无愧于历史和人民的新业绩。

　　深入学习、深刻领会习近平总书记“七一”重要讲话精神，一定要深刻理解把握实现中华民族伟大复兴这一我们党百年矢志奋斗的主题，进一步增强为实现中华民族伟大复兴而奋斗的政治责任感和历史使命感。要深刻认识一百年来我们党团结带领人民取得的伟大成就的伟大意义，深刻把握百年党史所证明的真理性的结论，以锐意进取、一往无前的奋斗姿态做好各方面工作，为实现党的第二个百年奋斗目标作出应有的贡献。我们要以史为镜、以史明志，认清当代中国所处的历史方位，增强历史自觉，进一步激发为实现中华民族伟大复兴而奋斗的信心和动力。

　　在以后的工作中，我们要深刻体会领悟、毫不动摇地坚持“九个必须”，要始终坚持党的全面领导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行以人民为中心的发展思想，在新征程上继承和发扬伟大建党精神，更好肩负起时代赋予的光荣使命，努力开创各项事业发展新局面。(老城区委网信办 习淑娜)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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