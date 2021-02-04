醒醒吧！不带脏字同样有害

“不会吧，不会吧，不会真有人……吧？”“您可真是了不得啊，我愿称您为最强！”“就这？就这？”……随着“祖安文化”被冠以低俗标签，网络中又出现了诸如此类的言论话术。

“不会吧，不会吧，不会真有人……吧？”“您可真是了不得啊，我愿称您为最强！”“就这？就这？”……随着“祖安文化”被冠以低俗标签，网络中又出现了诸如此类的言论话术。

这种用简单几个字，以半遮半掩、反语挖苦的方式，让对方在不同的场合下，都能品出同一种不爽滋味的语言被称作阴阳话，字面上即表现了阴阳怪气给人带来的不忿感觉。看似无伤大雅的“轻松调侃”实质上正在荼毒青年一代的身心，继承了一部分揶揄、嘲讽、奚落元素的阴阳话术看似不带指向性的攻击，但却颇为有害！

首先，网络“阴阳怪气”与“祖安文化”同气连枝，最开始的“祖安话术”让网友们在面对公愤现象时能够痛骂一场，但现象的发展逐渐偏离的正常的轨迹，一些“祖安人”忘了在言论自由的背后，是法治的轨道，偏离轨道就应该受到相对应的制裁，营造清朗的网络环境就离不开对于诸如此类语言文化的管理和制裁，当祖安话术被各类智能系统屏蔽抵制后，部分网民发现用所谓的“阴阳话语”能够巧妙避开系统的封锁，而不带一字脏话的语言愈演愈烈，恶毒的内容不亚于当年的“祖安话”。

其次，阴阳话术污染了健康的网络环境。伴随着智能时代在广大未成年群体中蔓延渗透，这使得保护健康的网络环境变得尤为重要。一般来说，求新猎奇的心理使得广大青年不愿意在网络中沦为大众，甚至企图通过标新立异的方式获得大众关注，在这样的背景下，“阴阳怪气”应运而生。反对这种文化的初衷不在于扼杀网民们创新的想法和行为，因为适当的调侃本就是增进人际关系的重要途径，但阴阳话术并非此意，在言论自由的大环境中它逐渐演变为了“网络喷子”宣泄不满甚至恶意中伤的手段，这极大污染了健康的网络环境，也使得网络用户的正常上网环境遭到破坏。

当然，如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将会变得刺耳；如果温和的批评也不被允许，那沉默将被认为居心叵测。在广大调查中我们可以看到，宣泄情绪是“祖安”“阴阳”两类文化的起源端口，因此单纯地进行字屏蔽的治理手段在这个视角上看来显然是治标不治本的，杜绝肮脏有害文化的根本在于提升全体网民的素质，唯此才能真正打造清朗网络环境。(汝阳县委网信办 张俊鹏)