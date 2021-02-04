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伊滨区6所中小学拟于今年年底前开建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.09 08:41

　　昨日，伊滨区举行庆祝第三十七个教师节暨表彰大会，99名优秀教师、17个先进单位获表彰。

　　在表彰大会上，该区99名优秀教师受到表彰。魏书生中学、诸葛镇初级中学、伊滨区实验中学、福民巷小学、枫叶路小学、李村中心校、佃庄中心校等7所学校获“教育工作先进单位”称号。李村镇、佃庄镇等10个单位，获“尊师重教先进单位”称号。(完整获奖名单，可通过微信搜索“lywbjyzk”关注“洛阳晚报教育周刊”官方微信公众号查看)。

　　表彰大会透露，该区拟于2022年开始设立“教育工作突出贡献奖”，重奖为教育事业做出突出贡献的学校、校长、教师。

　　另据了解，该区将全面加强学校建设，2021年至2022年拟建9所中小学，其中6所将于今年年底前开工建设，分别为伊滨区实验中学、十号小区小学、六号小区小学、三号小区小学、七号小区小学、洛阳市实验小学伊滨校区；另外3所学校(华耀城小学、申明路小学、伊滨三中)将于明年开建。此外，该区将配合市区高中外迁工作，承接、新建两所高中。（刘敏 王顺杰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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